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Kayseri'de korkunç olay: Otomobilinin içinde ölü bulundu

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#Kayseri#Melikgazi#Otomobil
Kayseride korkunç olay: Otomobilinin içinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 12:08

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde M.H.K. (62), otomobilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yabancı uyruklu M.H.K.'nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.H.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Otomobil

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