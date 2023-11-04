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Kayseri'de korkunç olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

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#Kayseri#Kocasinan#Cinayet
Kayseride korkunç olay Kocasını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 11:12

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mervenur Uluyol, tartıştığı eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. 3 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Merve Uluyol, eşi Ahmet Uluyol'u bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Kayseri#Kocasinan#Cinayet

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