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Kayseri'de kahreden olay! İki kardeş sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

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#Kayseri#Kocasinan#Karbonmonoksit Gazı
Kayseride kahreden olay İki kardeş sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 10:27

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Karaaslan (19) ile kardeşi Ahmet Can (17), hayatını kaybetti.

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Olay, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti. Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseride kahreden olay İki kardeş sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

1 GÜN ÖNCE ŞEHİR DIŞINDAN DÖNMÜŞ

İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.

Kayseride kahreden olay İki kardeş sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

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#Kayseri#Kocasinan#Karbonmonoksit Gazı

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