Kayseri'de korkunç olay! 2 tane akrep yiyen kişi yolcu otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Bilal Yiğit'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor