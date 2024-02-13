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Kayseri'de korkunç olay: 1 ay önce taşınmıştı... 6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti

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#Kayseri#Kocasinan#Balkon
Kayseride korkunç olay: 1 ay önce taşınmıştı... 6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 12:09

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Tolu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tolu'nun, yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Kocasinan#Balkon

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