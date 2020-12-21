Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'ndeki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca, banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.