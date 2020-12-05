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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kısıtlama sakinliği

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Kayseri'de kısıtlama sakinliği
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KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseride kısıtlama sakinliği
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kayseri’nin en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama ile birlikte halkın en yoğun olduğu Cumhuriyet Medyanı sessizliğe büründü. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uygulayacak.

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