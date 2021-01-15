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Gündem
Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

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Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
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KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 56 saatlik kısıtlama öncesi market, pazar ve balıkçılara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

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