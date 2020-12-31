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Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

Kayseri’de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

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Kayseri’de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
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KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama öncesi Kayseri'nin cadde ve sokakları kalabalıklaştı. Sokak kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyenler, market ve pazarlara akın etti. Bazı işletmelerde, uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Polis ekipleri de Cumhuriyet Meydanı'nda ve Sivas Caddesi'nde halkı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı.

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