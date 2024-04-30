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Kayseri'de kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu Adnan Başyiğit'e veda

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#Kayseri#Trafik#Bilardo
Kayseride kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu Adnan Başyiğite veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:27

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü bilardo sporcusu Adnan Başyiğit (45), toprağa verildi.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. Bilardo sporcusu Adnan Başyiğit yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başyiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adnan Başyiğit'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenazeye, Adnan Başyiğit'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Başyiğit, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Kayseride kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu Adnan Başyiğite veda

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Polis kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Kayseride kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu Adnan Başyiğite veda

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#Kayseri#Trafik#Bilardo

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