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Kayseri'de hapis cezasıyla aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı

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#Kayseri#Hırsızlık#Hükümlü
Kayseride hapis cezasıyla aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 12:38

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.S. (18), polisin baskını ile yatak bazasının içinde saklanırken yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 20 adrese 95 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi; 16 kişi yakalandı.

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Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Evine baskın yapılan E.S. ise yatak bazasının içinde saklanırken bulundu.

Kayseride hapis cezasıyla aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı

'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.S.'nin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri, firari 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseride hapis cezasıyla aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı

 

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#Kayseri#Hırsızlık#Hükümlü

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