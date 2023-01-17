Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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Kaza, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 38 ABN 322 plakalı belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sancak G.'nin kullandığı 38 AB 228 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüslerde bulunan 15 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü Onur K. ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Onur K. ise itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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