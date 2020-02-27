Kayseri'de FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda örgüt içi iletişim kapsamında sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 1 muvazzaf astsubay, Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, firari olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.