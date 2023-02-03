Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de feci olay! Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Yürüyen Merdiven#Kayseri Haberleri
Kayseride feci olay Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 09:15

Kayseri'de yürüyen merdiven faciası... iş merkezindeki yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşen Nevzat Y. (66), olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

Kayseride feci olay Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Yürüyen Merdiven#Kayseri Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol