MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
GeriGündem Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.

Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi