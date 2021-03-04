AA
Son Güncelleme:
Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.
Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.