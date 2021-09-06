Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı
Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin (33), maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı insanlarda 250 TL ile 500 TL arasında ödeme yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.
FALAKAYA YATIRMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Erkan T.’nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.’nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.