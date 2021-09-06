MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı
GeriGündem Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 06.09.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin (33), maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

8
  • Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
  • Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
  • Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
  • Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı insanlarda 250 TL ile 500 TL arasında ödeme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.

Kayseride ekipleri harekete geçiren olay Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı

FALAKAYA YATIRMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Erkan T.’nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.’nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi