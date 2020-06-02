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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Kayseri'de DEAŞ operasyonu

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu
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KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu Ş.H., B.K. ve K.E.'nin, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt üyeleriyle irtibatları saptanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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