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Gündem
Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı

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Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı
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KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 68 polisle 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'silahlı yağma', 'yaralama', 'hırsızlık' ve kumar oynama için yer sağlama ' suçlarından aranan 16 kişiden 11'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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