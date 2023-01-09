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Kayseri'de annesinin kabul etmediği 'Nokta'yı, biberonla besliyor

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#Kayser#Doğa#Koyun
Kayseride annesinin kabul etmediği Noktayı, biberonla besliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 09:32

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, 40 yıldır besicilik yapan Ramazan Karaca (60), annesinin kabul etmediği 'Nokta' adını verdiği kuzuyu biberonla besliyor. Karaca, "Geçenlerde bir koyunumuz üçüz doğurdu. Kuzulardan birisi doğarken öldü. Kuzulardan diğerini annesi kabul etmedi. Annesinin reddettiği kuzuyu biz biberon ile besleyip büyütüyoruz" dedi.

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Yeşilhisar ilçesinde 40 yıldır besicilik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Karaca'nın koyunlarından birisi 15 gün önce üçüz doğurdu. Kuzulardan biri ölü doğdu, birini ise koyun beslemeyi reddetti. Ramazan Karaca, annesinin emzirmediği kuzuyu biberonla beslemeye başladı. Nokta ismini verdiği kuzusuyla bebek gibi ilgilenen Karaca, onu yanından ayırmıyor.

1983 yılından beri besicilik yaptığını belirten Ramazan Karaca, "Bana bazen, '60 yaşındasın, sana zor olmuyor mu bu işi yapmak?' diyorlar. Ben eti, sütü, yoğurdu dışarıdan alırsam olmaz. Aynı zamanda devletimize destek için yapıyorum. Özellikle doğumun yoğun olduğu zamanlarda gece ağılda yatıyoruz. Çoğu zaman kuzuların bitine, piresine varana kadar titizlikle bakıyoruz" diye konuştu.

'BİBERON İLE BESLEYİP BÜYÜTÜYORUZ'

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Daha önce de biberonla besleyip büyüttüğü kuzularının olduğunu söyleyen Ramazan Karaca, "Geçenlerde bir koyunumuz üçüz doğurdu. Kuzulardan birisi doğarken öldü. Kuzulardan diğerini annesi kabul etmedi. Annelerinin reddettiği kuzuları biz biberon ile besleyip büyütüyoruz. Çok fazla yoruluyoruz. Yem yetiştiremiyoruz. Çoban bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzuların kendisini, kendisinin de kuzuları çok sevdiğini belirten Ramazan Karaca, "Geceleri bazen ağılda yatıyorum. Bunun sebebi ise doğuran koyunlarımız oluyor. Üreticinin gecesi yok, gündüzü yok. Kuzular beni çok seviyorlar. Kapıdan girdiğimde hepsi bana doğru koşar. 'Nokta', hepsinden önce yanıma koşar" dedi.

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#Kayser#Doğa#Koyun

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