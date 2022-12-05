Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri’de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kaçak Sigara#Kayseri İl Jandarma Komutanlığı
Kayseri’de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 18:08

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; 725 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 litre kaçak alkol ve 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün tespit köpeğinin de katılımı ile Solaklar yol kontrol ve arama noktasında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; H.K., A.A., A.T. ve Y.İ. isimli 4 farklı şahsa ait 4 araçta toplamda 725 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 litre kaçak alkol ve 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Öte yandan, H.K., A.A., A.T. ve Y.İ. isimli 4 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kaçak Sigara#Kayseri İl Jandarma Komutanlığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik