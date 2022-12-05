Kayseri’de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün tespit köpeğinin de katılımı ile Solaklar yol kontrol ve arama noktasında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; H.K., A.A., A.T. ve Y.İ. isimli 4 farklı şahsa ait 4 araçta toplamda 725 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 litre kaçak alkol ve 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Öte yandan, H.K., A.A., A.T. ve Y.İ. isimli 4 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.