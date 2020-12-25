Kayseri'de 702 litre kaçak şarap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'alkollü içecek kaçakçılığı' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Iran uyruklu S.L.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesindeki müstakil evi imalathane olarak kullandığı, evde kaçak alkol yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda; 702 litre şarap, 7 litre etil alkol, şarap yapımında kullanılan damıtma kazanı, alkolmetre ve doluma hazır boş alkol şişeleri ele geçirildi. Olayla ilgili S.L. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.