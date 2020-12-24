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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

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Kayseri'de 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı
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KAYSERİ'de, polis tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kente 2 otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi alan ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçları Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçlarda bulunan Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

Kayseride 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

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