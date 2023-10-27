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Kayseri'de lise öğrencileri Atatürk'ün fotoğrafını yaktı! Tutuklandılar

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#Kayseri#İncesu#Mustafa Kemal Atatürk
Kayseride lise öğrencileri Atatürkün fotoğrafını yaktı Tutuklandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 09:45

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi A.K., A.N., H.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K.’yi de gözaltına aldı. A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K.’yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12’nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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#Kayseri#İncesu#Mustafa Kemal Atatürk

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