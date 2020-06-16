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Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı

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Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı
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KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Şeker Mahallesi'nde bulunan Hayber Apartmanı'nda bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hastanede tedavi gören kişinin yaşadığı 3 katlı apartmanı karantina altına aldı. 12 ailenin yaşadığı apartman çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaya giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Binada yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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