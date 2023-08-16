Kayseri'de 25 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

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Diğer illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçindekilerin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, takip sırasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yara almayan D.F., T.K ve T.S. polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL olduğu bildirildi.

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Gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.