×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de 25 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

Güncelleme Tarihi:

#KAYSERİ#Polis#Narkotik
Kayseride 25 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 16:04

Kayseri'de polisin takibi sırasında devrilen otomobilde piyasa değeri 25 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ele geçirildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Diğer illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçindekilerin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, takip sırasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yara almayan D.F., T.K ve T.S. polis ekiplerince yakalandı.

Kayseride 25 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

Otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Kayseride 25 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

Gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAYSERİ#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!