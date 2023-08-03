Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu davada, hapis ve beraat kararlarına itiraz

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Kayseri’de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava 19 Nisan 2019'da sonuçlandı. Bombalı araçla saldırıyı düzenleyen tutuklu sanık Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl, Ekrem Uğur ve Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığın ise beraatine hükmetti. Heyet, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı.

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IRAK’IN KUZEYİNDE YAKALANDI

23 Ekim 2020'de firari sanık PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kenan Çiçek'in bombalı saldırıda kullandığı aracı çalıp, ona teslim ettiği belirlenen Tekiner'in ifadesi doğrultusunda daha önce ana dava dosyasında yargılanıp beraat eden 2 şüphelinin de aralarında olduğu Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

YARGITAY'DAN KISMEN ONAMA KARARI

Ana davada tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, 9 sanığa verilen hapis cezalarını, eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu. Kenan Çiçek, Murat Talan ve Serkan Ay'a verilen hapis cezaları ise hukuka uygun bulunarak onandı. Ceza Dairesi, ayrıca beraat eden 8 sanık hakkındaki kararı da onadı. Beraat eden Barış K. ve Mehmet A.'ya verilen kararsa, yakalanan Ferhat Tekiner'in verdiği ifade sonrası devam etmekte olan benzer dava dosyası nedeniyle bozuldu.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

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Yargıtay'ın kısmen bozma kararı vermesi sonrası Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın ek iddianame kapsamında yargılandıkları dava ile Yargıtay'ın kısmen bozma kararı verdiği dava dosyasının birleştirilmesine kararı verdi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Ferhat Tekiner, 'kasten öldürme' suçundan 15 kez, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan da 1 kez olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 54 askere yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 54 kez 20 yıl hapis, 'hırsızlık' suçundan 18 yıl, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 12 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 1116 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan Barış K. ve Mehmet A. ile tutuksuz sanık Ekrem Uğur’u ise 15 kez 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 54’er kez 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz sanık Ekrem Uğur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi. Tutuksuz sanıklardan polis memuru M.Ö., 'suçluyu kayırma' suçundan, Ümit K. ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme, Mehmet Y., Mehmet O., Hamit E., Seyfettin A. ve Elzem Ş.'nin ise delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Abdullah A.'nın geçen yıl hayatını kaybetmesi nedeniyle de hakkında davanın düşürülmesine karar verildi. Firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ise ayrıldı.

TARAFLAR KARARA İTİRAZ ETTİ

Duruşma savcısı ve saldırıda şehit olan askerlerin aileler ile sanıkların avukatları yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz ederek itiraz etti. Taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Sanık avukatları itiraz dilekçelerinde cezaların fazla verildiğini, şehit ailelerinin avukatları ise tüm sanıklara en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini, tutuksuz sanıklarında tutuklanmasını ve beraat eden sanıklara da ceza verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da beraat eden sanıklardan Seyfettin A.'nın 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine dair yeterli delil olmasına rağmen mütalaaya aykırı şekilde cezalandırılmaması nedeniyle karara itirazda bulundu.