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Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

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Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Gece, hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi bulan Kayseri'de Sarız'da 30, Sarıoğlan'da 13, Tomarza 20, Pınarbaşı 47, Develi 7 ve Yahyalı'da 13 olmak üzere toplam 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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