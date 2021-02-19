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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Kayseri’de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası

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Kayseri’de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
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KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde koronavirüs vakaları artan 130 haneli Cücün Mahallesi, karantina altına alındı.

Cücün Mahallesi'nde son dönemde koronavirüs vakaları arttı. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların büyük bölümü evlerinde karantina altına alınarak tedavilerine başlandı. Koronavirüs vakalarının arttığı 130 haneli mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle dün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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