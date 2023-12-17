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Kayseri'de kız çocuğunun yaralanması olayına ilişkin Valilikten açıklama

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#Kayseri#Erciyes Üniversitesi#Yaralama
Kayseride kız çocuğunun yaralanması olayına ilişkin Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 00:07

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki kız çocuğunun yaralanması olayı ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Uzak mesafede ateşlenen bir tüfekten çıkan saçmalardan birinin kız çocuğumuzun başını sıyırmasından ibarettir" denildi.

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Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Konu uzak mesafede ateşlenen bir tüfekten çıkan saçmalardan birinin kız çocuğumuzun başını sıyırmasından ibarettir. Herhangi bir kanamalı yaralanma ve cerrahi müdahale dahi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde Uzay caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tüfekle bir otomobilden ateş açılmış, çıkan saçmalarla yaralanan A.T. (12) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Kayseri#Erciyes Üniversitesi#Yaralama

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