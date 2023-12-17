Kayseri'de kız çocuğunun yaralanması olayına ilişkin Valilikten açıklama

Haberin Devamı

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Konu uzak mesafede ateşlenen bir tüfekten çıkan saçmalardan birinin kız çocuğumuzun başını sıyırmasından ibarettir. Herhangi bir kanamalı yaralanma ve cerrahi müdahale dahi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde Uzay caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tüfekle bir otomobilden ateş açılmış, çıkan saçmalarla yaralanan A.T. (12) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.