Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamından yayımladığı genelge kapsamında, 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında, bugün de kentte sessizlik hakim oldu. 100 bin nüfusta görülen vaka sayısının 315,94'ten 397,76'ya yükseldiği Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gerçekleştirdi. Kent merkezindeki yayalarda durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

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