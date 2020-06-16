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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Kayseri Adliyesi'nde yoğunluk

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Kayseri Adliyesi'nde yoğunluk
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KAYSERİ Adliyesi'nde, koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaların yeniden başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Mart ayından bu yana tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen Kayseri Adliyesi, bugün normalleşme sürecine geçti. Koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaların başlamasıyla, özellikle ceza mahkemeleri önünde yoğunluk oluştu. Ateşleri ölçüldükten sonra adliyeye alınan vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdu. Ayrıca adliye içindeki birçok noktaya uyarı afişleri ve çıkartmaları asılarak, sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve el dezenfektan kabinleri konuldu.

Alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Açık ortamların sık sık havalandırılması hususunda gerekli tedbirler alınmış, merkezi havalandırma sistemi sınırlandırılmıştır. 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde girişlerin sağlanması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. Maskesi olmayan personel için tedarik anlamında gerekli önlemler alınmıştır. Kişi yoğunluğunu azaltmak için duruşma salonlarının kullanımını, öğleden sonra da dahil olmak üzere haftanın her gününe ve mesai saatlerine yayılması konusunda gerekli uyarılar ve tedbirler alınmaktadır. Ortak alanlarda bulunan koltuk sayıları da azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.

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