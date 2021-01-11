Kaynaştırma öğrencisi nedir, ne demek?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

Başka deyişle engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir



Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister.



Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir.



Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.



Bu nedenle kaynaştırma eğitimi her türdeki özel eğitime ihtiyacı olan bireyin devam ettiği okullarda bir hizmet alanı olarak görülmesini ve bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

KAYNAŞTIRMANIN AMACI NEDİR?

Çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ NELERDİR?



Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.

Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.

Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.

Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.

Duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir.

Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.

Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.