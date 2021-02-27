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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Kaynak yaparken samanlığı yaktı

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Kaynak yaparken samanlığı yaktı
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Musa Doğan, çatısında kaynak yaptığı samanlığın yanmasına neden oldu. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 600 balya saman yandı.

Kaynak yaparken samanlığı yaktı
Yangın, saat 11.00 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Musa Doğan'a ait samanlık yoğun kar yağışında çöktü. Doğan da saman balyalarını dışarıya çıkarmadan çatıda kaynak işlemi yapmak istedi. Ancak kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar samanlara sıçradı. Alevler samanları kaplayınca Doğan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine gelen Dilovası ve Gebze itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

 

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