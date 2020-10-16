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Kadir ÇELİK /NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Kaymakam Akça, aday öğretmenler ile buluştu

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Kaymakam Akça, aday öğretmenler ile buluştu
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NURDAĞI Kaymakamı Eşref Akça, ilçede görev yapan aday öğretmenler ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir araya geldi.

Belediye sosyal tesislerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen toplantıya Kaymakam Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutan vekili Erdal Köse ve çeşitli okullarda görev yapan aday öğretmenler katıldı. Öğretmenlere başarı dileyen Kaymakam Akça, Her insanın hayatında bir öğretmen vardır. İlelebet unutulmayacak izler bırakacağınız çocuklarımız sizlere emanettir. İlçemizin eğitim anlamında başarısı sizlerin elinde yükselecektir diyerek görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

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