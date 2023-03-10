Kayısı kamyonu devrildi 7 kişi öldü

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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metreden şarampole düşen kamyonun yanına inen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 7 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücü ile birlikte Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zarif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg’in (27) hayatını kaybettiği belirlendi. 7 kişinin cansız bedeni, adli tıp morguna götürüldü. Kamyonun freninin boşalması nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edildi.

DEPREMDE 23 YAKININI KAYBETMİŞ

Kaza yerine giden sürücü Fikret Zaif’in yakını Selim Öcal, “Bizi aradılar 20 dakika önce böyle bir kaza olmuş, onun için geldik. Kendisi Malatyalıydı. Depremde bütün evler hasarlı. Ayrıca bizim Adıyaman Çelikhan’da depremde 23 yakınımız hayatını kaybetti” dedi.

