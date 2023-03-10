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Kayısı kamyonu devrildi 7 kişi öldü

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#Malatya#Kayısı Kamyonu#Kaza
Kayısı kamyonu devrildi 7 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Malatya’nın Darende ilçesinde Malatya-Kayseri karayolu Yukarıulupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Fikret Zaif (37) yönetimindeki kayısı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metreden şarampole düşen kamyonun yanına inen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 7 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücü ile birlikte Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zarif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg’in (27) hayatını kaybettiği belirlendi. 7 kişinin cansız bedeni, adli tıp morguna götürüldü. Kamyonun freninin boşalması nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edildi.

DEPREMDE 23 YAKININI KAYBETMİŞ

Kaza yerine giden sürücü Fikret Zaif’in yakını Selim Öcal, “Bizi aradılar 20 dakika önce böyle bir kaza olmuş, onun için geldik. Kendisi Malatyalıydı. Depremde bütün evler hasarlı. Ayrıca bizim Adıyaman Çelikhan’da depremde 23 yakınımız hayatını kaybetti” dedi.
 

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