×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#ÇORUM#Üniversite#Kayıp
Kayıp üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihandan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 14:24

Çorum'da, 21 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan yirmi altı yaşındaki üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan, arazide ölü bulundu.

Haberin Devamı

Alaça ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi. Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇORUM#Üniversite#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!