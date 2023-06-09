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Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber

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#İzmir#Urla#Ali Günaltın
Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 15:52

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ın (51), 27 gün sonra ormanda ağaca asılı cesedi bulundu.

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Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber

AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı. 10'uncu günden itibaren arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı. Urla genelindeki koylar, ormanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı.

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Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Aramalar sürerken Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde bisikletiyle yolculuk yaptığı belirlendi.

Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber

Jandarma ekipleri, 27 gündür kayıp olan Ali Günaltın'ın cesedine ulaştı. Günaltın, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanda ağaca asılı bulundu. İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp tur teknesi sahibinden 27 gün sonra acı haber

 

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#İzmir#Urla#Ali Günaltın

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