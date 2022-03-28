Kayıp sevgililerden kötü haber

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Kırşehir’de Hasan Aydoğan (21) ile sevgilisi olduğu belirtilen Şeyma Demir (18), 25 Mart’ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

KIZILIRMAK’TA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde Şeyma Demir’in Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Aydoğan’ı arama çalışmalarını ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama çalışmaların sürdürdü. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.