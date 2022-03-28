Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp sevgililerden kötü haber

#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan#Kızılırmak
Kayıp sevgililerden kötü haber

3 gündür kayıp olan ve ekiplerce aranan sevgililerden Şeyma Demir’in nehir kıyısına vurmuş cansız bedeni bulundu, Hasan Aydoğan’a ise ulaşılamadı. Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Kırşehir’de Hasan Aydoğan (21) ile sevgilisi olduğu belirtilen Şeyma Demir (18), 25 Mart’ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

KIZILIRMAK’TA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde Şeyma Demir’in Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Aydoğan’ı arama çalışmalarını ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama çalışmaların sürdürdü. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan#Kızılırmak

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker