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Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Cinayet#Mohammed Azeez Mahdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:04

Sakarya'da, kayıp olarak aranan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) fındık bahçesinde toprağa gömülü cesedi bulundu. Olayla ilgili aralarında 16 yaşında erkek çocuğunun da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

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Kentte, 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Mahdi'nin bulunması için soruşturma başlattı.

Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Mahdi'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu. Ekipler, Mahdi'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.

Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

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Mohammed Azeez Mahdi'nin Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Bir fındık bahçesinde kadavra arama köpekleriyle arama yapıldı. Mahdi'nin cesedi, dün, toprağa gömülü halde bulundu. Mahdi'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumunun otopsi merkezine götürüldü.

Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

Bulgular daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), E.S. (21), S.T. (30) ve 16 yaşındaki çocuk ile birlikte, toplam 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sorguda Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldükten sonra fındık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor. 

Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

 

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#Sakarya#Cinayet#Mohammed Azeez Mahdi

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