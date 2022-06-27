Kayıp olarak aranıyordu, silahla vurulup toprağa gömüldüğü ortaya çıktı

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Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde dün, Teyfik Kaynar’ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar’ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar’a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar’ın cesedine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Kaynar’ın sırtından silahla vurulmuş olduğu tespit edildi. Kaynar’ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri de, ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.