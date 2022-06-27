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Kayıp olarak aranıyordu, silahla vurulup toprağa gömüldüğü ortaya çıktı

#Bingöl#Genç#Cinayet
Kayıp olarak aranıyordu, silahla vurulup toprağa gömüldüğü ortaya çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Teyfik Kaynar’ın cesedi (79), kendisine ait bahçede sırtından silahla vurulmuş halde toprağa gömülü olarak kadavra köpeği tarafından bulundu. Jandarma aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde dün, Teyfik Kaynar’ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar’ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar’a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar’ın cesedine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Kaynar’ın sırtından silahla vurulmuş olduğu tespit edildi. Kaynar’ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri de, ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü. 

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#Bingöl#Genç#Cinayet

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