Kayıp olarak aranıyordu; polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilinde yakalandı

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Ailesi tarafından polise, hakkında kayıp başvurusunda bulunan Feyzullah D.'ye ait 06 FA 7599 plakalı otomobilin, saat 03.00 sıralarında Selçuk ilçesinde Emniyet Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunduğu bölgelerden geçiş yaptığı belirlendi. Ardından polis Yeni İstanbul Caddesi üzerinde aracı durdurmak istedi.



Feyzullah D. ihtara uymayıp yoluna devam etti. Polis, kısa süren takip sonucu Otogar Alt Geçidi'nde aracı durdurdu. Feyzullah D. yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen araçtan inmedi. Polis, savcının talimatıyla aracın camını kırıp, kapıları açarak Feyzullah D.'yi indirmeye çalıştı. Yine polise direnen ve güçlükle indirilen Feyzullah D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Sürücü hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 4 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Otomobili de trafikten men edildi. (