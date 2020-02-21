Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadından acı haber!

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı eteklerinde, dün saat 20.00 sıralarında kadın cesedi olduğunu gören çoban, jandarmayı aradı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, cansız bedenin, 6 Şubat'ta annesine "Çarşıya gezmeye gidiyorum" diyerek, Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan, zihinsel engelli Dilek Türel'e ait olduğunu belirledi. Cansız bedende darp ile kesici ve delici alet izi olmadığı anlaşıldı. Türel'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilek Türel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.