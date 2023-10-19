×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Dila, inşaatta ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Dila Nur Şatır#Antalya#Serik
Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Dila, inşaatta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 10:04

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen kız çocuğundan acı haber geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel kız yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır, inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dila Nur Şatır#Antalya#Serik

BAKMADAN GEÇME!