Kayıp Muhammet aranıyor

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Bottaki ikili, bir süre sonra denize düştü. Çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak dururken, ihbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 arkadaştan Tetik kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, gece boyunca denizde arama yaptı. Ancak kaybolan Avşar’a ulaşılamadı. Dün sabah saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter de arama çalışmalarına destek verdi. Avşar’ı arama çalışmalarında sualtı kamera sistemi de kullanıldı.