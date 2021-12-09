Kayıp Kübra vahşetin şüphelisiymiş

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Olayla ilgili yürütülen soruşturmada jandarma suç araştırma timi, 14 şüpheli tespit etti. Düzenlenen eşzamanlı operasyonla 11 şüpheli adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerinden S.Ç.’nin 15 Kasım’da silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi, bir şüphelinin yurtdışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin (22) olduğu belirlendi.

BİR DAHA DÖNMEDİ

Kübra Ekin, 13 Kasım’da birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e “Alışverişe gidiyorum” diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Özdemir, soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Kübra’nın bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Yapılan araştırmada, Kübra’nın, Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden, tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım’da pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. En son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirilen Kübra’nın yurtdışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

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TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada, Kübra Ekin’in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.’nın yakalandığı da ortaya çıktı. Fakat Kübra teşhiste, “O olup olmadığını bilmiyorum” deyince Ö.A.’nın serbest bırakıldığı ifade edildi. Kübra Ekin’in bulunması için çalışmalar devam ediyor.