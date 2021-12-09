Kayıp Kübra vahşetin şüphelisiymiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detaySon günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!#EYT
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
MTV indirimi Resmi Gazetede yayımlandıMTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı#MTV
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
VIP organ kaçakçılarını doktor yakalattıVIP organ kaçakçılarını doktor yakalattı!#Organ Kaçakçıları
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Avrupa Komisyonu Başkanı Rupp: Türkiye enerjide bağımsız olabilirAvrupa Komisyonu Başkanı Rupp: Türkiye enerjide bağımsız olabilir#Avrupa Komisyonu Başkanı Rupp
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Dava daha bitmemiş... Bebekteki yalıyı satmayı düşünüyorDava daha bitmemiş... Bebek'teki yalıyı satmayı düşünüyor!#Feryal Gülman
Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun billboard rekabetiAkşener ile Kılıçdaroğlu’nun billboard rekabeti#CHP
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
201 Osmanlıya hüzünlü tören Ruhları huzur buldu...201 Osmanlı'ya hüzünlü tören! Ruhları huzur buldu...#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Kübra vahşetin şüphelisiymiş

#Kübra Ekin#Şüpheli#Diyarbakır
Kayıp Kübra vahşetin şüphelisiymiş

Diyarbakır Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım’da köylüler arazide Mehmet Berat Kağanarslan’ın (26) cesedini buldu. 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan’ın öldürülüp cesedinin yakıldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada jandarma suç araştırma timi, 14 şüpheli tespit etti. Düzenlenen eşzamanlı operasyonla 11 şüpheli adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerinden S.Ç.’nin 15 Kasım’da silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi, bir şüphelinin yurtdışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin (22) olduğu belirlendi.

BİR DAHA DÖNMEDİ

Kübra Ekin, 13 Kasım’da birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e “Alışverişe gidiyorum” diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Özdemir, soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Kübra’nın bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Yapılan araştırmada, Kübra’nın, Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden, tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım’da pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. En son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirilen Kübra’nın yurtdışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Kayıp Kübra vahşetin şüphelisiymiş

TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada, Kübra Ekin’in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.’nın yakalandığı da ortaya çıktı. Fakat Kübra teşhiste, “O olup olmadığını bilmiyorum” deyince Ö.A.’nın serbest bırakıldığı ifade edildi. Kübra Ekin’in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kübra Ekin#Şüpheli#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları