Kayıp Kübra Ekin'in telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Haberin Devamı

Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Daha sonra cep telefonundan kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Her ihtimali ve detayı değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ile evden çıkarken annesine gittiğini söylediği alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. HTS kayıtlarını inceleyen özel ekip, Ekin'in telefonla son görüştüğü kişileri de ifadelerini almak üzere emniyete davet etti.