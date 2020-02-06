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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi dereye yuvarlanırken operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı.

Düzce İl AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, Koceli İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, polis, jandarma, itfaiye ve Düzce Afet Gönüllüleri ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Dere içerisinde ve drone yardımı ile havadan arama çalışmaları yapılıyor. Bölgede bulunan ekipler yaklaşık 15 kilometrelik alanı tarayacak.

 

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