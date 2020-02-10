Kayıp iş makinesi operatörü ölü bulundu

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat'ta iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları yedinci gününde devam etti.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.



Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 4 gruba ayrılarak Aksu Deresi, HES Barajı ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.



Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından suyun debisi arttığı için arama çalışmaları güçlükle gerçekleştirildi.

Muhammet Yılmaz'ın cansız bedeni, iş makinesinin dereye devrildiği bölgeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Tütünlük mevkisinde, kanyondaki kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu.