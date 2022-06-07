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Kayıp İngiliz, kaçak geldiği Tekirdağ'da yakalandı! Sınır dışı edilecek

#Tekirdağ#Kayıp#İngiliz
Kayıp İngiliz, kaçak geldiği Tekirdağda yakalandı Sınır dışı edilecek

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen İngiltere vatandaşı Joshua Toussaint, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalandı. Ülkesinde kayıp olarak aranan Toussaint, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Muratlı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, şüphe üzerine durdurulan İngiltere vatandaşı Joshua Toussaint'ın yapılan incelemesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Toussaint'ın daha önce pasaport ile Türkiye'ye girdiği ve bir süre sonra çıkış yaptığı belirlendi.

Kayıp İngiliz, kaçak geldiği Tekirdağda yakalandı Sınır dışı edilecek

Toussaint'ın tekrar kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Toussaint, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İngiltere'de Brighton and Hove kentinde yaşadığı belirtilen Joshua Toussaint’ten, 2019 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadığı ve kayıp olarak arandığı ortaya çıkmıştı.

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#Tekirdağ#Kayıp#İngiliz

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