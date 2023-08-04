Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 49 gündür haber yok! Bulana 1 milyon TL ödül

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada telefonunu bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi.

Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri ile arama başlatıldı.

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210 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmaları 49'uncu gününe girdi. Havadan ve karadan yapılan aramalarda bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar 210 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 25 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda metruk ev de savcılık izniyle arandı. Tüm ihbarları değerlendiren ekipler, Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda arama yaptı. Ekipler, bölgede herhangi bir ize rastlamadı. Bu arada Berzeg'in kaybolmasına ilişkin savcılık soruşturması da sürüyor. Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

BULANA 1 MİLYON TL ÖDÜL

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Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi. Balıkesir'den ve Türkiye'den de yardım istediğini duyuran Angela Berzeg, "Lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum" diye konuştu.